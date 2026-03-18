AA 18.03.2026 18:38

İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor

İspanya, NATO misyonuna bağlı olarak Irak'ta konuşlandırılmış askeri personelinin tahliyesi için hazırlık yaptığını duyurdu.

İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanı Margarita Robles'e dayanarak verdiği haberde, NATO'nun güvenlik gerekçeleriyle Irak'taki misyonunu yeniden düzenleme kararı sonrasında İspanya'nın bu ülkede konuşlandırılmış askeri personelinin tahliyesi ve yeniden yerleştirilmesi için hazırlık yaptığı belirtildi.

İspanya Kralı 6. Felipe ile birlikte, Albacete kentindeki İspanyol Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetlerinin önemli stratejik girişimi olan BACSI teknoloji gösterimi günleri etkinliğine katılan Savunma Bakanı Robles, burada basına açıklama yaptı.

Robles, İspanya'nın Irak'taki varlığının, "DEAŞ'ı yenmek için kurulan uluslararası koalisyon ve Irak'taki NATO misyonu ile Irak yetkililerine güvenlik ve savunma kurumlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda danışmanlık yapmak olmak üzere iki temel sebebe dayandığını" söyledi.

NATO Sözcüsü Hart, Irak'taki misyonda "düzenleme yapılacağını" duyurdu

EFE haber ajansı, İspanya'nın Irak'taki askeri personeliyle ilgili aldığı kararın arkasında NATO Sözcüsü Allison Hart'ın bugün ajansa yaptığı açıklamanın olduğunu iddia etti.

Hart'ın, EFE'ye verdiği demeçte, "en önemli olanın NATO personelinin güvenliği olduğunu" söyleyerek, bundan dolayı NATO'nun Irak'taki misyonunda "düzenleme yapılacağını" duyurduğu kaydedildi.

İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak, NATO'nun Irak'taki misyonunun Ekim 2014'te başladığı ve İspanya'nın 71 askeri personel ile buna destek verdiği bilgisini paylaşan EFE, İspanyol askerlerinin ayrıca Ekim 2018'den bu yana Irak hükümetine ulusal güvenlik yapısı ve profesyonel askeri eğitim sisteminin geliştirilmesi konusunda da danışmanlık yaptığını hatırlattı.

EFE ayrıca, her iki misyonun bu yıl sonuna kadar uzatıldığı ve NATO'nun Irak'taki misyonunun komuta görevinin normal şartlarda mayıs ayında İspanya'ya geçmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Sıradaki Haber
Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu
