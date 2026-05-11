Gündem
TRT Haber 11.05.2026 13:00

Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak.

[Fotograf: AA]

Ziyaret kapsamında, Türkiye'de düzenlenmesi planlanan "Yüksek Stratejik Komite" toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, küresel enerji ve ticaret yolları açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanmasının stratejik değeri üzerinde durulacak. Bu durumun hem bölgesel güvenlik hem de küresel ekonomik istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çekilecek.

Bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği vurgusu

Temaslarda, bölgedeki gelişmelerin savunma ve askeri iş birliğinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanacak. Körfez bölgesindeki ihtilafların sona erdirilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer alması beklenirken, Türkiye ile Katar'ın bu alandaki ortak çalışmalarının bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyon açısından taşıdığı kritik önem ifade edilecek.

Gazze, Lübnan ve "bölgesel sahiplenme" gündemi

Doha'daki görüşmelerin bir diğer önemli gündem maddesi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetleri olacak. İsrail'in barış sürecini zorlaştıran politikalarına karşı "bölgesel sahiplenme" vurgusunun yapılacağı ziyaretlerde; Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumun uluslararası kamuoyunun gündeminde tutulmasının önemi belirtilecek. Ayrıca, Lübnan'ın egemenliğinin korunmasının bölgesel istikrarın tesisi açısından vazgeçilmez olduğu vurgulanacak.

Sivas'ta 1500 dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Doktor annelerin zorlu mesaisi
