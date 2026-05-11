Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.05.2026 12:35

Motosiklet kazalarını azaltmak için düğmeye basıldı

İçişleri Bakanlığı, motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranının yüksek seyretmesi üzerine 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'nı uygulamaya aldı.

Motosiklet kazalarını azaltmak için düğmeye basıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı yüzde 21,3 olurken, kazalara karışma oranı yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçti.

Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı yüzde 67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların yüzde 49,3'ünü hız ihlali, yüzde 17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, yüzde 7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu.

Verilerde, motokuryelere ilişkin tablo da dikkati çekti. Toplam motosikletlerin yüzde 1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranının yüzde 19,8 olduğu tespit edildi.

Bakanlık, motosiklet kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında denetimlerin artırılmasını, caydırıcılığın güçlendirilmesini ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda hız ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırılık, kırmızı ışık ihlali, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, ters yönde araç kullanma, trafikte akrobatik hareketler yapma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallere yönelik denetimler sürdürülecek.

Motokuryelere yönelik kontrollerde ise "P1" yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak.

Eylem planı çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri de yapılacak.

Ayrıca, Güvenli Motosiklet Kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.

Bakanlık, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturacak.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılması
12:52
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
12:43
Orman yangınlarıyla mücadelede yeni araçlar görev yerlerine uğurlandı
12:42
"Görünmez kahramanlar" en küçük ayrıntıyı delile dönüştürüyor
12:35
"MV Hondius" gemisinden tahliye edilen iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıktı
12:52
Bilişim sektörü Türkiye'de buluşacak
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
Yayılış alanı daralan Muş lalesi bilim insanlarının takibinde
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ