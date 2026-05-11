"Görünmez kahramanlar" en küçük ayrıntıyı delile dönüştürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kent genelinde yaşanan olaylarda en küçük ayrıntıyı delile dönüştürmek için gece ve gündüz, mesai gözetmeksizin görevini titizlik ve özveriyle yapıyor.

Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm ve birçok olayda bilimsel yöntemlerle çalışan ekipler, olay yerindeki izleri titizlikle inceleyip, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Bu ekiplerin olay yeri inceleme süreçlerine ilişkin önceden hazırladığı senaryo görüntülendi.

Buna göre, silahla vurularak öldürülen kişinin cesedinin bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı kurgulanan çalışmada, çevresi emniyet şeridiyle kapatılan alanda olay yeri inceleme ekipleri görev aldı.

Koruyucu kıyafetlerle olay yerine giren ekipler, ilk olarak bölgedeki delilleri tespit edip, fotoğraflama ve numaralandırma işlemleri gerçekleştirdi. Olay yerindeki boş kovanlar, kan örnekleri, parmak izi ihtimali bulunan yüzeyler ve çeşitli bulgular özel yöntemlerle incelendi.

Olay yerindeki her ayrıntıyı kayda alan ve elde edilen delilleri özel koruma yöntemleriyle muhafaza eden ekipler, gelişmiş cihazlarla mekandaki görünmeyen izleri de belirledi.

Bu kapsamda elde edilen bazı bulguların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemde olduğu tespiti yapıldı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen araç da detaylı incelendi.

Çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi yerleşkesine götürülen araç kriminal inceleme sürecinden geçirildi.

En ufak bir izden her suç aydınlatılıyor

Çalışmalarda araç içerisindeki parmak izi, DNA örnekleri ve fiziksel bulgular titizlikle araştırıldı.

İnceleme sırasında "luminol" tekniği de uygulanırken araçta temizlenmeye çalışıldığı değerlendirilen kan izleri kimyasal tepkimeyle tespit edildi.

Özel ışık sistemleriyle görünür hale gelen bulgular ekiplerce kaydedilip, delilleme sürecine dahil edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarında kullanılan bazı cihazlar Türk mühendisler ve yazılımcılarca geliştirilen yerli ve milli teknolojilerden oluşuyor.

Bunlar delillerin daha hızlı analiz edilmesine ve inceleme süreçlerinin daha güvenli yürütülmesine katkı sağlıyor.

Ekiplerin kullandığı materyaller sergileniyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin geçmişten günümüze kullandığı fotoğraf makineleri ile bazı kriminal inceleme materyali de yerleşkede sergileniyor.

Buradaki ekipmanlar, olay yeri inceleme çalışmalarında teknolojinin yıllar içerisindeki gelişimini de gözler önüne seriyor.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kamuoyunda ses getiren birçok olayın aydınlatılmasında da önemli rol üstlendi.

Bu kapsamda, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen, 2019 yılında Maltepe'de Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturmada elde edilen delillerin incelenmesine katkı sağlandı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cinayet Büro Amirliğinin Ümraniye'de 2 kadının öldürülüp, cesetlerinin çöp konteynerlerine atıldığı olaya ilişkin de görev aldı.

Olay yerinde parmak izi çalışması

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Büro Amiri Komiser Fatih İlkgün, ekiplerin kentin 39 ilçesinde görev yaptığını söyledi.

İlkgün, olay yerlerinde maddi bulguları topladıklarını, parmak izi çalışması yapmanın yanı sıra bunun mümkün olmadığı hallerde bulguları uygun şekilde paketleyip ilgili birimlere gönderdiklerini belirterek, "Toplanan bulgular üzerinde çalışan ilgili parmak izi geliştirme laboratuvarımız herhangi bir tespit yaptıysa bunu yine ilgili birimlere göndermekle de mükelleftir." dedi.

Kimlik Tespiti Büro Amirliğinde Biyometrik Veri Yönetim Sistemi (BVYS) uzmanı olarak görevli polis memuru Rıdvan Güneş ise olay yerlerinden elde edilen parmak izi ve avuç izlerinin yerli ve milli sistemlerle incelendiğini dile getirdi.

Güneş, "Olay mahallinden veya laboratuvar ortamında materyal üzerinden elde edilen parmak izi ve avuç izlerinin yerli ve milli sistemimiz olan BVYS'de uzmanlarımızca incelemesi ve değerlendirilmesi sonucunda olay yeri izlerinden kimliklendirme işlemleri yapılmaktadır. Sistemimiz, suç ve suçlunun aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir." diye konuştu.

En küçük ayrıntı titizlikle inceleniyor

Olay yerinde elde edilen en küçük bulgunun bile soruşturmalarda kritik rol oynayabildiğini değerlendiren uzman ekipler, cinayet, şüpheli ölüm, hırsızlık, yangın ve benzeri birçok olayda bilimsel yöntemlerle ve titizlikle inceleme yapıyor.

Toplanan deliller, kriminal laboratuvarlarda detaylı analizlerden geçirildikten sonra soruşturma dosyalarına bilimsel veri olarak ekleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, suçların aydınlatılması ile adaletin sağlanması açısından önemli ve kritik rol üstleniyor.