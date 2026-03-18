Dünya
AA 18.03.2026 18:51

İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndaki 3 özel uçağı vurdu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 3 özel uçağın İran'ın misillemeleri nedeniyle hasar aldığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, havalimanı yetkilileri, İsrail'i dış dünyaya bağlayan en büyük havalimanı Ben Gurion'da park vaziyetindeki 3 özel uçağın füze saldırılarında hasar gördüğünü doğruladı.

Gazeteye konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." ifadesini kullandı.

Haberde, bir uçağın İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen parçalar nedeniyle ağır hasar alarak yandığı, diğer ikisinin ise hafif hasar gördüğü belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesi de füze saldırısı nedeniyle yanan uçağın fotoğrafını paylaştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef alıyor.

