Ekonomi
AA 18.12.2025 13:18

SGK'ya 1000 sözleşmeli personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacak. 18-25 Aralık'ta başvuru yapılacağı öğrenilirken detaylara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabilecek.

SGK'ya 1000 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Işıkhan, NSosyal hesabından SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Vedat Işıkhan SGK ÖSYM
