Hakkında 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri dolandırıcılığı" suçundan 69, "dolandırıcılık"tan 12, "banka veya kredi kurumları dolandırıcılığı"ndan 5, "tehdit"ten 4, "şantaj", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından olmak üzere toplam 93 suç kaydı bulunan firarinin izini sürdü.

Hakkında 90 yıl 8 ay 14 gün hapis ve 54 bin 920 lira adli para cezası bulunduğu belirlenen hükümlünün, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak Edirne'ye getirilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.