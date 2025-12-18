Başörtülü öğretmenin havuza alınmamasına ilişkin davada karar

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Oğuz Tongsir'in üzerine atılı "nefret ve ayrımcılık" suçunu işlediğini belirterek Tongsir'in, "bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanık Okan Oba'nın ise üzerine atılı aynı suça ilişkin sanığın kasta dayalı bir kusurunun bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, sanığın beraatine karar verilmesi istendi.

Sanık Mehmet Oğuz Tongsir'in avukatı Ali Selçuk, mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, müvekkili yönünden atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediğini, bahse konu olayda katılana bir ayrımcılık değil ayrıcalık tanındığını iddia etti.

Avukat Selçuk, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Oğuz Tongsir'i "nefret ve ayrımcılık" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, takdiren indirim uygulayarak bu cezayı 10 aya indirdi.

Mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ağustos 2024'te, TSYD'nin Levent yerleşkesinde bulunan havuzdan faydalanmak üzere havuza giden başörtülü müşteki Merve İzmirlioğlu'nun, havuz görevlisi sanık Okan Oba ile karşılaştığı, Oba'nın kendisine havuza bu şekilde giremeyeceğini beyan ettiği ifade edilmişti.

Kendisinin de havuza girmeyeceğini çocukların başında duracağını beyan ettiği, müştekinin eşinin bu kararı kimin aldığını sorması üzerine, Oba'nın dernek başkanı Oğuz Tongsir'in aldığını beyan ettiği iddianamede yer almıştı.

Müştekinin eşinin Sanık Tongsir ile yapılan görüşmede, kendilerine "Eşini bu şekilde havuza sokmaya utanmıyor musun?" dediğini, daha önce başka üyelerle de benzer sorunları yaşadıklarını beyan ettiği iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların savunmalarında suçlamaları ikrar ettikleri, kolluk tarafından toplanan delillerde derneğin tüzüğünün dosyaya alındığı ifade edilmişti.

Sanıkların müştekiye karşı ayrım yaparak engelleyerek kişilerin hukuken geçerli hak ve özgürlüklerden keyfi olarak yoksun bırakılmasına sebebiyet verdikleri ifade edilen iddianamede, sanıkların müştekiye karşı kamuya arz edilmiş hizmetten faydalanmasını engelledikleri, müşteki beyanı, şüphelilerin ikrara yönelik savunmasından anlaşıldığı vurgulanmıştı.

İddianamede, sanıklar Okan Oba ile Mehmet Oğuz Tongsir'in "nefret ve ayrımcılık" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.