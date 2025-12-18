Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.12.2025 12:55

Sahte kimlikle 50 milyon dolandırdılar: 24 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Sahte kimlikle 50 milyon dolandırdılar: 24 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, 12 müştekiden 50 milyon lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
Ankara Polis Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Türkiye'de 10 bin 503 anıt ağaç koruma altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Sapanca Gölü'ndeki kuraklık suyun kalitesini de düşürüyor
14:33
Ömer Çelik: Özel'in iktidar için yabancı partilerden destek istemesi vahim bir durum
14:30
İşgalci İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi
14:21
Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavileri yapay zekayla belirlenecek
14:18
Yılbaşı alışverişlerinde "sahte indirimlere" karşı uyarı
14:14
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 669'a yükseldi
Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti
Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ