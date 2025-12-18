Harvard morg müdürü, ceset parçalarını 'süs eşyası' gibi sattı

Savcılar, 58 yaşındaki Cedric Lodge'un yürüttüğü bu korkunç ağda; beyin, deri, el ve yüz gibi vücut parçalarını Pensilvanya ve diğer bölgelerdeki alıcılara gönderdiğini açıkladı.

Lodge'un eşi Denise Lodge ise eşine bu suçlarda yardım ettiği gerekçesiyle bir yılın biraz üzerinde hapis cezası aldı. Salı günü Pensilvanya'daki federal mahkemeye çıkarılan çifte yönelik suçlamalar, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İnsan derisinden kitap kapağı

Savcı yardımcısı Alisan Martin tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, olayın dehşet verici detayları yer aldı. Belgelerde, Cedric Lodge'un bir alıcıya, deri olarak işlenip bir kitabın kaplanması için insan derisi sağladığı belirtildi. Bir başka örnekte ise Lodge çiftinin bir erkeğin yüzünü sattığı ifade edildi.

Savcı Martin, Lodge'un 2018'den 2020'ye kadar süren bu süreçte, "insanlara ait parçalara kâr amacıyla satılacak biblolar gibi davrandığını" ve bu yolla binlerce dolar topladığını vurguladı. 28 yıl boyunca morg müdürü olarak görev yapan Lodge, mahkemede pişmanlığını dile getirdi.

Skandalın ardından bağış programı askıya alındı

Harvard Tıp Fakültesi'ne bağışlanan kadavralar, araştırma veya eğitim süreçleri tamamlandıktan sonra normal şartlarda ailelerine teslim ediliyor veya yakılıyor. Lodge, cesetler yakılmadan önce vücut parçalarını çıkardığını itiraf etti. Harvard, geçtiğimiz yıl suçlamaların ortaya çıkmasının ardından kadavra bağış programını beş ay süreyle askıya almıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Arkansas'taki bir krematoryum çalışanının da bulunduğu en az altı kişinin daha suçunu kabul ettiği bildirildi. Savunma avukatı Patrick Casey, müvekkilinin davranışlarının "feci" olduğunu kabul ederek, Lodge'un hem hayatını kaybeden kişilere hem de kederli ailelerine verdiği zararın farkında olduğunu belirtti.