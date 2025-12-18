Puslu -2ºC Ankara
Dünya
Independent 18.12.2025 07:24

ABD hükümetinden 67 kişinin öldüğü uçak kazasında ihmal itirafı

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Ocak ayında başkent Washington DC yakınlarında bir yolcu uçağı ile Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği kazada Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ordunun ihmali olduğunu resmen kabul etti.

ABD hükümetinden 67 kişinin öldüğü uçak kazasında ihmal itirafı

Mağdur aileleri tarafından açılan davaya sunulan resmi yanıtta, hükümetin kazadaki sorumluluğu üstlendiği belirtildi. Dosyada, hava trafik kontrolörünün o gece pilotların görsel mesafe koruma prosedürlerini ihlal ettiği, ayrıca ordu helikopteri pilotlarının jet uçağını fark etme ve kaçınma konusunda yeterli dikkati göstermediği ifade edildi.

Kazanın detayları ve ihmaller zinciri

Olay, Kuzey Virginia'daki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan American Airlines'a ait bölgesel yolcu uçağının rotasına bir askeri helikopterin girmesiyle yaşandı. Potomac Nehri'nin buzlu sularına gömülen uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat, helikopterde ise 3 asker bulunuyordu. Kazadan sağ kurtulan olmadı.

Hükümet avukatları mahkemeye sundukları dilekçede, "Birleşik Devletler, davacılara karşı borçlu olduğu bakım yükümlülüğünü ihlal ettiğini ve bu durumun trajik kazaya sebebiyet verdiğini kabul eder" ifadesine yer verdi. Mağdur ailelerin avukatları ise hükümetin sorumluluğu üstlenmesini "yerinde bir adım" olarak nitelendirirken, American Airlines ve PSA Airlines'ın da ölümlerde payı olduğunu savundu.

Güvenlik uyarıları dikkate alınmadı

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yürütülen ön incelemeler, kazaya davetiye çıkaran birçok faktörü gün yüzüne çıkardı. Helikopterin belirlenen irtifa sınırının yaklaşık 24 metre üzerine çıktığı tespit edildi. Ayrıca FAA'in, söz konusu yoğun havalimanı çevresinde son üç yılda yaşanan 85 "teğet geçme" olayına rağmen tehlikeyi görmezden geldiği vurgulandı.

Soruşturma raporunda, helikopter mürettebatının gece görüş gözlüğü takarken uçağı ne kadar sağlıklı görebildiği ve pilotların kullandığı altimetrenin gerçek irtifayı 30 metreye kadar hatalı göstermiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Kazada hayatını kaybedenler arasında Kansas'taki bir yarışmadan dönen genç figür patencileri, aileleri ve antrenörleri de bulunuyordu.

