TRT Akademi
TRT Haber 28.10.2025 17:02

TRT, deneyimlerini dünya medyasıyla paylaşıyor

TRT, son 10 yılda yurt dışı medya eğitimlerinde ivme yakalayarak, küresel medya mensuplarına ve üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlendi. 2015- 2025 yılları arasında 152 farklı eğitim programı ile 3 bin 430 medya çalışanı ve öğrenciye ulaşıldı.

TRT, deneyimlerini dünya medyasıyla paylaşıyor

TRT, yayımcılık ve iletişimin yanı sıra dijital medya alanındaki bilgi ve birikimini TRT Akademi öncülüğünde paylaşmayı sürdürüyor.

2015- 2025 yıllarında 120 ülke ve 3 özerk bölgeye yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Yurt dışı eğitimler hem yüz yüze hem çevrim içi olmak üzere iki farklı formatta düzenlendi. Toplam eğitimlerin 131’i yüz yüze, 21’i çevrim içi platformda yapıldı. Bu sayede farklı coğrafyalardaki medya çalışanlarına ulaşmak ve bilgi paylaşımını küresel düzeye taşımak mümkün oldu.

Dünyanın dört bir yanından medya çalışanları TRT Akademi’de buluşuyor

En çok talep gören eğitimler arasında “Haber Yazma Teknikleri”, “İnternet Haberciliği”, “Yeni Medya Yayıncılığı”, “Yapımcılık” ve “Sosyal Medya İçin Video Yapımı” yer aldı. Bu eğitimler hem geleneksel medya hem de dijital medya alanında çalışanların yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Yurt dışı medya eğitimleriyle küresel iletişim güçleniyor

TRT Akademi öncülüğünde tasarlanan eğitimler, dünya genelinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi.
ABD’den Avusturalya’ya, Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden Orta Afrika Cumhuriyeti’ne, Avrupa’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar 120 farklı ülke ve 3 özerk bölgeden medya profesyonelleri eğitim aldı.

2025 yılında eğitimlerin verildiği ülkeler arasında Venezuela, Bulgaristan, Cezayir, Filistin, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Romanya, Sırbistan, Ürdün, Yunanistan, Kamboçya, Brunei Darussalam, Endonezya, Filipinler, Laos, Malezya, Myanmar, Tayland, Doğu Timor, Mozambik, Nijerya ve Kazakistan bulunuyor.

Verilen eğitimler ve tecrübe paylaşımı, farklı ülkelerden katılımcıların kendi ülkelerindeki medya standartlarını yükseltmelerine ve küresel medya ağlarında daha etkili bir rol üstlenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

TRT Akademi’den dijital medya eğitim desteği

Medya sektörünün hızla değişen yapısına paralel olarak TRT Akademi, eğitimlerini sürekli güncelliyor ve yeni teknolojiler doğrultusunda zenginleştiriyor. Bu sayede haber yazımından dijital medyaya, yapımcılıktan sosyal medya için video yapımına kadar geniş bir yelpazede bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor.

TRT Akademi’nin bu kapsamlı yurt dışı eğitim faaliyetleri, küresel medya dünyasının gelişimine ışık tutmaya devam ediyor.

TRT Akademi’nin bireysel ve kurumsal eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi almak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.
 

TRT TRT Akademi
