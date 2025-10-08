TRT Akademi'den Kazakistanlı gazetecilere eğitim

7 gazetecinin katıldığı eğitim, 8- 12 Eylül tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü Ankara yerleşkesinde gerçekleştirildi.

“Kazakistan Sosyal Medya ve Dijital Medya Habercilik Eğitim Programı", Türkçe-Kazakça/Kazakça-Türkçe ardıl çeviri desteğiyle, bilgi ve tecrübe köprüsü kurdu.

Dijital medyanın dönüşen yapısına ayak uydurmak isteyen Kazakistanlı gazetecilere, sosyal medya gazeteciliğinden mobil haberciliğe, içerik üretiminden dijital analiz ve raporlamaya kadar geniş bir yelpazede eğitim sunuldu.

Yenilikçi ve vizyoner dijital medya eğitimi

“Kazakistan Sosyal Medya ve Dijital Medya Habercilik Eğitim Programı" kapsamında katılımcılar, arama motoru optimizasyonu, içerik pazarlama stratejileri, dijital medyada analiz ve raporlama alanlarında eğitim aldılar.

Ayrıca eğitimde katılımcılar, ücretsiz web tabanlı araçlar ve pratik gazetecilik ipuçlarıyla donatılarak, kendi medya kuruluşlarında fark yaratacak birikimle ülkelerine döndüler.

Eğitim kapsamında dijital medyada haber formatları ve gazeteciler için sosyal medya takip yöntemleri de ele alındı.

Dijital medyada içerik üretimi, mobil gazetecilik ve sosyal medya gazeteciliği de önemli başlıklar arasındaydı.

Bu eğitim programı sadece bireysel gelişime değil, aynı zamanda uluslararası yayımcılıkta ortak bir etik anlayışı ve kaliteli içerik üretimine de katkı sağlıyor.

TRT Akademi medya eğitimlerinde sınır tanımıyor

TRT, 120 ülke ve 3 özerk bölgeden 20 bini aşkın kişiye ulaşan eğitim faaliyetleri ile medya, yayımcılık ve iletişim alanında bilginin ana üssü olma hedefini TRT Akademi öncülüğünde sürdürüyor.

Bu yeni programla birlikte, TRT’nin uluslararası alanda gerçekleştirdiği medya eğitimlerinin sayısı 152’ye ulaşırken, bu programlardan faydalanan yabancı medya mensubu sayısı da 3 bin 430’u buldu.

Kazakistan özelinde ise TRT’nin bugüne dek gerçekleştirdiği 27 eğitim programına toplam 261 kişi katılım sağladı.

TRT Akademi ile yeni nesil eğitim dönemi

TRT Akademi eğitimleri yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda uygulamaya dayalı, güncel ve yenilikçi yöntemlerle destekleniyor.

Video eğitimlerinden yüz yüze ve sanal sınıf programlarına, podcast yayınlarından zengin içerikli eğitim setlerine kadar uzanan çok yönlü bir yapı, TRT Akademi ile medya dünyasına kazandırılıyor.

TRT Akademi’nin bireysel ve kurumsal eğitimlerine ilişkin bilgi almak isteyenler trtakademi.com.tr sayfasını ziyaret edebilir.