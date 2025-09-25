UI/UX tasarım eğitimi için geri sayım

7 Ekim 2025’te sanal sınıf ortamında gerçekleşecek eğitim, katılımcılara tasarım sistemlerinin temel kavramlarından kullanıcı araştırmasına, wireframe’den prototip oluşturmaya kadar zengin bir içerik sunuyor.

Programın eğitmeni, TRT’de UI/UX tasarım yöneticisi olarak görev yapan Burak Tahtacı olacak. Kullanıcı deneyimi alanında sayısız projede yer alan Tahtacı, bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktarmaya hazırlanıyor.

Eğitim, 7 Ekim 2025’te başlayacak ve 3 Kasım’a kadar sürecek.

Eğitimin sonunda ise 5-7 Kasım tarihleri arasında hem teorik hem de uygulamalı sınavlarla katılımcıların yetkinlikleri ölçülecek.

Mobil kullanım kolaylığı ile desteklenen eğitim sürecinin sonunda teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı başarı belgesi ile aldıkları eğitimi taçlandıracaklar.

Tasarımın tüm sırları TRT Akademi eğitiminde

Sanal sınıf olarak tasarlanan eğitim, 44 saat sürecek ve 16 bölüm üzerinde yoğunlaşacak.

Eğitim boyunca Figma, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator gibi profesyonel tasarım araçları aktif olarak kullanılacak.

Eğitimde önce kullanıcı odaklı tasarımın temelleri ve UI/UX prensipleri ele alınıyor, ardından güncel trendler ve tasarım araçları inceleniyor.

Tasarım sürecinin adımları ve iteratif yaklaşım detaylandırılırken, kullanıcı araştırması ve analiz teknikleriyle katılımcılar farklı bakış açıları kazanıyor.

Problemin tanımlanmasından fikir üretmeye, wireframe aşamasından prototip geliştirmeye kadar geçen süreç katılımcılarla paylaşılacak.

Bunun yanı sıra, kullanıcı testleri ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi, yeniden tasarlama ve iyileştirme yöntemleri ile canlıya çıkış süreçleri de programın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Eğitim ayrıca, ekipler arasındaki iletişimi ve iş birliğinin tasarım sürecindeki rolünü de ön plana çıkarıyor.

Teknoloji ve tasarım meraklıları TRT Akademi’de buluşuyor

Bir tasarımın etkileyici olması kadar kullanıcı odaklı olması da günümüzde oldukça önemli bir noktaya geldi. Eğitim; kullanıcı merkezli tasarımın önemini kavramaktan trendleri yakalamaya, kullanıcı testlerinden geri bildirim analizine kadar uçtan uca bir öğrenim deneyimi vadediyor.

Kullanıcı Odaklı UI/UX Tasarımı eğitimi, görselliğin ötesinde insanların bir uygulamayı nasıl kullandıklarını anlamak için önemli.

Kullanıcı deneyimi tasarımına profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşmak, dijital dünyada rekabet gücünü artırmak isteyenler için bu eğitim kaçırılmayacak bir fırsat.

Dijital çağın tasarımcıları için eğitim fırsatı

TRT Akademi, yeni medya teknolojileriyle uyumlu olarak hazırladığı eğitimleri ilgililerle paylaşmaya devam ediyor. TRT Akademi’nin yüz yüze, video ve sanal sınıf formatındaki eğitimleri sürekli güncelleniyor.

Eğitimlere katılarak TRT Akademi dünyasında yer almak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.