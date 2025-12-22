Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri kentte toplanan atıkları, Tarsus’taki ormanlık bölgeye döktüğü tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hafriyat ve evsel atıkları kurumuş bir dere yatağına döken Yenişehir Belediyesi’ne 1 milyon 869 biner TL idari ceza uyguladı.

Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık ekipleri Tarsus’ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili denetim ve inceleme başlatan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünü belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Çevre Kanunu gereği 1 milyon 869 bin TL idari ceza uygulandı.

Yenişehir'de çevre cezası

Mersin’in Yenişehir ilçesinde de ihbarlar üzerine yapılan incelemede Yenişehir Belediyesi’ne ait araçların kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespit edildi. Yenişehir Belediye Başkalığı’na 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.

Her iki çevre kirliliği ile ilgili de sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.