Hafif Yağmurlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 22.12.2025 14:12

Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası

Mersin'de büyükşehir belediyesinin şehir merkezinde toplanan atıkları Tarsus'ta dere kenarına döktüğü tespit edildi. Yenişehir Belediyesi'nin ise hafriyat ve evsel atıkları dere yatağına döktüğü belirlendi. İki belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası kesildi.

Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri kentte toplanan atıkları, Tarsus’taki ormanlık bölgeye döktüğü tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hafriyat ve evsel atıkları kurumuş bir dere yatağına döken Yenişehir Belediyesi’ne 1 milyon 869 biner TL idari ceza uyguladı.

Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık ekipleri Tarsus’ta dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili denetim ve inceleme başlatan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğünü belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Çevre Kanunu gereği 1 milyon 869 bin TL idari ceza uygulandı. 

Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası

Yenişehir'de çevre cezası

Mersin’in Yenişehir ilçesinde de ihbarlar üzerine yapılan incelemede Yenişehir Belediyesi’ne ait araçların kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntı, mobilya, park ve bahçe atıklarını döktüğü tespit edildi. Yenişehir Belediye Başkalığı’na 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.

Her iki çevre kirliliği ile ilgili de sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin
Sıradaki Haber
Doğum günü pastası can aldı: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
MEB: 612 bin çocuğun okula gitmediği iddiası gerçeği yansıtmıyor
14:56
İşgalci İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
14:36
DSÖ: Gazze'de nisana kadar 100 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı öngörülüyor
14:23
Yüksek öğretimde yeni model: Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
14:06
Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in yeni kayıt kuralları, Gazze'deki yardım faaliyetlerini riske atıyor
14:08
Doğum günü pastası can aldı: 2 gözaltı
Cam, lastik ve poşet atıklarıyla dayanıklılığı yüksek yol kaplama malzemesi ürettiler
Cam, lastik ve poşet atıklarıyla dayanıklılığı yüksek yol kaplama malzemesi ürettiler
FOTO FOKUS
Soğuğa yazılan destan: Sarıkamış Harekatı
Soğuğa yazılan destan: Sarıkamış Harekatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ