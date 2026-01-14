Çok Bulutlu -2.2ºC Ankara
Dünya
AA 14.01.2026 19:04

AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.

AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor
[Fotograf: AA]

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Gazze'de çadırların yıkılmasının 4 sivilin ve aşırı soğukların 1 yaşında bebeğin ölümüne sebep olduğunu belirten Lahbib, "Ateşkese saygı duyulmalı ve erişime izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Lahbib, İsrail'in Birleşmiş Milletler ve ortaklarının kış planını uygulamasına izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kışın ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulundu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Filistin - İsrail Çatışması
