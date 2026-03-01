Çok Bulutlu 1.3ºC Ankara
Gündem
AA 01.03.2026 03:38

Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya'da dün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bolivya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti
Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi ölmüştü.

Bolivya Savunma Bakanı Marcelo Salinas, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken, La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken "pistten saptığını" ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü söylemişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Bolivya Uçak Kazası
