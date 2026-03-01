Parçalı Bulutlu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 04:24

Rusya ile Çin'den İran'a yönelik saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen İran toplantısına katılan Rusya temsilcisi, ABD'nin saldırılarını "şiddetle kınarken", Çin temsilcisi de "askeri eylemlerin derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Rusya ile Çin'den İran'a yönelik saldırılara tepki
[Fotograf: AA]

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı BMGK'daki acil toplantıya katılan Rusya ile Çin'in temsilcileri, söz konusu saldırılardan duydukları endişeyi dile getirdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son askeri saldırılarını şiddetle kınayarak, bunları "sebepsiz silahlı saldırılar" olarak nitelendirdi.

Nebenzia, "Washington ve Batı Kudüs'ün eylemleri, örgütün tüzüğünü ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden, egemen ve bağımsız bir BM üye devletine yönelik bir başka temelsiz silahlı saldırıdan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırılarının "İran'ın iç işlerine müdahale etmek" anlamına geldiğini savunan Nebenzia, "Daha önce uyardığımız gibi, ABD ve İsrail'in sorumsuz ve pervasız adımları, bölgedeki durumun keskin bir şekilde tırmandırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve İsrail'in askeri saldırılarını "diplomasiye ihanet" olarak nitelendiren Nebenzia, uluslararası toplumun ABD'nin İran'a yönelik saldırıları konusunda hassas olması gerektiğini belirtti.

Çin temsilcisinden "askeri eylemlerin derhal durdurulması" çağrısı

Öte yandan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da ABD ile İsrail'in saldırılarının bölgede gerginliği ciddi şekilde tırmandırdığına işaret ederek, "Çin, bu gelişmelerden derin endişe duymaktadır." dedi.

Fu Cong, "Çin, daha fazla tırmanışın önlenmesi için askeri eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı ve ABD ile İran'ın diplomatik müzakereler yürüttüğü bir dönemde gerçekleşen askeri saldırıların "şok edici" olduğunu vurguladı.

Çinli temsilci, konuşmasında, "Çin, tüm tarafların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyması gerektiğini savunmakta ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımı kınamaktadır. Çin, İran ve diğer bölge ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün saygı görmesi gerektiğini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
ABD Çin İran İsrail Rusya
Sıradaki Haber
Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:32
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak
05:44
Hamaney hayatını kaybetti
03:39
Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı
04:18
Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti
03:30
İran'ın BM Temsilcisi: ABD ve İsrail, sadece İran'a değil uluslararası hukuka da savaş açtı
02:46
Piaggio Aerospace'in yeni uçak modeli ortaya çıktı
New York'ta İran'a saldırılar protesto edildi
New York'ta İran'a saldırılar protesto edildi
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ