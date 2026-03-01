Parçalı Bulutlu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 01.03.2026 04:30

Hamaney hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi.

Hamaney hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, İran'a yönelik ortak saldırılara devam ediyor.

İran medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

Hamaney'in cumartesi erken saatlerde ofisinde öldürüldüğü açıklandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin de öldürüldüğü duyuruldu.

İran lideri Hamaney kimdir?

Ayetullah Ali Hamaney 19 Nisan 1939'da Meşhed kentinde doğdu.

Meşhed ve Kum kentlerinde dini ilimler eğitimi alan Hamaney, 1962 yılında Kum'da Ayetullah Humeyni'nin Şah'a karşı başlattığı harekete katıldı. Çeşitli aralıklarla tutuklandı ve sürgüne gönderildi.

1978'de İslam Cumhuriyeti Partisi kurucularından olan Hamaney, devrim sonrası Temmuz 1979'da İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yardımcılığını üstlendi.

24 Kasım 1979'da İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Başkanlığına atanmasının yanı sıra aynı yıl, Tahran Cuma namazı imamlığına atandı. 1980 yılında İmam Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası'na temsilci olarak atandı. Aynı yıl, İran Meclisine Tahran milletvekili olarak seçildi.

27 Haziran 1981 tarihinde Tahran Ebuzer Camisi'nde Halkın Mücahitleri grubunun düzenlediği iddia edilen bombalı saldırısında ağır yaralandı. Ekim 1981'de yapılan seçimlerde devrimden sonra ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla da ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu.

Humeyni'nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani'nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi.

Yönetimi boyunca Batı karşıtlığıyla ön plana çıkan Hamaney, Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.

İran'da seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, Ali Hamaney'in temsil ettiği liderlik makamı, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen isim oldu.

Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip Rehber, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynadı.

Özellikle son yıllarda, yönetim sorunları ve ekonomik problemlerden kaynaklanan sokak gösterilerinde Hamaney yönetim karşıtı eylemcilerin hedefi oldu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Rusya ile Çin'den İran'a yönelik saldırılara tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:32
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak
05:16
Rusya ile Çin'den İran'a yönelik saldırılara tepki
03:39
Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı
04:18
Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti
03:30
İran'ın BM Temsilcisi: ABD ve İsrail, sadece İran'a değil uluslararası hukuka da savaş açtı
02:46
Piaggio Aerospace'in yeni uçak modeli ortaya çıktı
New York'ta İran'a saldırılar protesto edildi
New York'ta İran'a saldırılar protesto edildi
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ