Parçalı Bulutlu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 05:29

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini belirterek, Tahran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini savundu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak
[Fotograf: AA]

Hegseth, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD halkını hedef alan "güçlü füzelere" müsamaha göstermeyeceklerini belirten Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının yok edileceğini ifade etti.

Hegseth, "Başkan (Donald) Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca Hegseth, İran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini ve şimdi "sonuçlarına katlandığını" savundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

ETİKETLER
ABD İran İsrail ABD-İran gerilimi
Sıradaki Haber
Hamaney hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:44
Hamaney hayatını kaybetti
05:16
Rusya ile Çin'den İran'a yönelik saldırılara tepki
03:39
Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı
04:18
Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti
03:30
İran'ın BM Temsilcisi: ABD ve İsrail, sadece İran'a değil uluslararası hukuka da savaş açtı
02:46
Piaggio Aerospace'in yeni uçak modeli ortaya çıktı
New York'ta İran'a saldırılar protesto edildi
New York'ta İran'a saldırılar protesto edildi
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ