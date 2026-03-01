Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili telefon diplomasisi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran NSosyal hesabından paylaştı.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" dedi.

Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Katar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Al Sani’den Katar’daki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.