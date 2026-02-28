Parçalı Bulutlu 0.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.02.2026 22:25

İletişim Başkanlığından "savaş hazırlığı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "savaş başlıyor" iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik açıklamaların asılsız olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığından "savaş hazırlığı" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından, söz konusu iddiayla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadelerin dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütüldüğüne ve kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığından "savaş hazırlığı" iddialarına yalanlama

Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı Savaş
İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
