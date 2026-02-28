Parçalı Bulutlu 1.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.02.2026 21:18

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bazı ülkelere uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, İran'da bulunan iki uçağımızın sürece göre ülkeye getirileceğini de söyledi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’a düzenlenen hava saldırıları kapsamında hava sahalarına ve uçuşlara ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Uraloğlu, “Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Onları bu saldırı sürecinin sonucuna göre ülkeye getirme ile ilgili bir çalışmamız olacak.” açıklamasında bulundu.

12 Gün Çatışması’nda da benzer süreçleri yürüttüklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir.”

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Hava Yolu ABD İsrail İran
