Parçalı Bulutlu 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 28.02.2026 21:55

ABD Kongresi, İran saldırıları için harekete geçti: Trump'ın yetkilerini kısıtlama hamlesi

ABD Kongresinde, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı düzenleme yetkisini kısıtlamak amacıyla milletvekillerini Washington'a çağırma ve oylama yapma süreci başladı.

ABD Kongresi, İran saldırıları için harekete geçti: Trump'ın yetkilerini kısıtlama hamlesi

Birçok Demokrat, bu saldırı hazırlıklarını yasadışı ve anayasaya aykırı olarak nitelendiriyor. Demokratlar, Donald Trump'ın İran'dan kaynaklanan riskleri abarttığını ve Amerikan halkının yeni bir "sonu gelmez savaş" istemediğini savunuyor. Kongre üyeleri, süreci durdurmak için derhal toplanılması gerektiği yönünde çağrı yapıyor.

Savaş yetkisi tartışması

ABD Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisi başkana değil, doğrudan Kongreye aittir.

1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, başkana belirli durumlarda askeri eylem başlatma izni tanısa da bunun için Kongreye bilgi verilmesi şartı aranıyor.

Bilgi verilmemesi veya onay alınmaması durumunda birliklerin 60 gün içinde geri çekilmesi gerekiyor.

ABD'nin doğrudan saldırı altında olduğu durumlarda başkanın yürütme yetkisi bulunsa da muhalifler, İran konusunda ABD'ye yönelik somut bir tehdit olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtiyor.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar belli oldu
22:09
Soykırımcı İsrail, İran misillemesini gerekçe göstererek Gazze’ye açılan tüm kapıları kapattı
22:06
Kuveyt, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaralandığını açıkladı
21:48
"Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriye soruşturma
21:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarafları diplomasi masasına dönmeye davet ediyoruz
21:23
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ