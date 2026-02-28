ABD Kongresi, İran saldırıları için harekete geçti: Trump'ın yetkilerini kısıtlama hamlesi

Birçok Demokrat, bu saldırı hazırlıklarını yasadışı ve anayasaya aykırı olarak nitelendiriyor. Demokratlar, Donald Trump'ın İran'dan kaynaklanan riskleri abarttığını ve Amerikan halkının yeni bir "sonu gelmez savaş" istemediğini savunuyor. Kongre üyeleri, süreci durdurmak için derhal toplanılması gerektiği yönünde çağrı yapıyor.

Savaş yetkisi tartışması

ABD Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisi başkana değil, doğrudan Kongreye aittir.

1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, başkana belirli durumlarda askeri eylem başlatma izni tanısa da bunun için Kongreye bilgi verilmesi şartı aranıyor.

Bilgi verilmemesi veya onay alınmaması durumunda birliklerin 60 gün içinde geri çekilmesi gerekiyor.

ABD'nin doğrudan saldırı altında olduğu durumlarda başkanın yürütme yetkisi bulunsa da muhalifler, İran konusunda ABD'ye yönelik somut bir tehdit olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtiyor.