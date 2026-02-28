Parçalı Bulutlu 1.3ºC Ankara
AA 28.02.2026 21:06

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Halidi, ülke genelinde ABD-İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybı ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Ülkedeki 24 eyalete düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, 220'den fazla Kızılay operasyon ekibinin olay yerinde ve alarm durumunda olduğunu ifade etti.​​​​​​​

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
