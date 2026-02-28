Parçalı Bulutlu 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera, AA 28.02.2026 20:51

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı

İran Kızılayı sözcüsü Mehr Haber Ajansı'na verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'ın 24 vilayetine saldırı düzenlediğini, saldırılarda 201 kişinin öldüğünü ve 747 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı

Sözcü, hedef bölgelerde 220'den fazla Kızılay ekibinin bulunduğunu ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

 ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini eş zamanlı hedef alırken Bahreyn’deki ABD donanma üssünü de vurdu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar belli oldu
22:09
Soykırımcı İsrail, İran misillemesini gerekçe göstererek Gazze’ye açılan tüm kapıları kapattı
22:06
Kuveyt, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaralandığını açıkladı
21:56
ABD Kongresi, İran saldırıları için harekete geçti: Trump'ın yetkilerini kısıtlama hamlesi
21:48
"Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriye soruşturma
21:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarafları diplomasi masasına dönmeye davet ediyoruz
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ