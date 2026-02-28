Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 20:25

İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu

İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD'ye ait olduğu düşünülen üssü vurduğu görüldü.

Haberde, Bahreyn'de ABD'ye ait başka hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bazı binaların hedef alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Manama'da bazı konut binaları hedef alındı. Sivil Savunma ekipleri saldırıdan etkilenen bölgelerde yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran'a ait olduğu düşünülen bir kamikaze İHA'nın yüksek katlı bir binaya çarparak şiddetli patlamaya neden olduğu görüldü.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
İran medyası iddiası: Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
20:57
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı
20:47
RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı
20:40
UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı
20:37
Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
20:20
İran medyası iddiası: Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldı
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ