Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 20:11

İran Ordusu: Hava savunma sistemi tarafından 12 İHA düşürüldü

İran'daki ABD-İsrail saldırılarında 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran Ordusu: Hava savunma sistemi tarafından 12 İHA düşürüldü

İran devlet televizyonu, İran Ordusu Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Ülke genelindeki Hatemül Enbiya Hava Savunma Komutanlığına bağlı sistemler tarafından 12 düşman İHA’sı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ETİKETLER
İsrail İran ABD
Sıradaki Haber
İran'ın başkenti Tahran’da peş peşe patlama sesleri duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
20:57
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı
20:47
RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı
20:40
UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı
20:37
Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
20:27
İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ