Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 19:52

Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında Netanyahu ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını gece Florida’daki malikanesinden takip ettiği ve bugün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında Netanyahu ile telefonda görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump, ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu Mar-a-Lago'dan gece boyunca yakından takip etti. Başkan, Başbakan Netanyahu ile telefonla görüştü.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’a yönelik saldırılardan önce Kongre’nin üst düzey üyelerini aradığını belirten Leavitt, ABD Kongresi’nde "Sekizler Grubu" olarak nitelenen üst düzey üyelerden yedisinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Leavitt, Başkan Trump’ın ve ulusal güvenlik ekibinin, gün boyunca gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

ABD Kongresi’ndeki Sekizler Grubu, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki iki partinin liderlerini, ayrıca Senato İstihbarat Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin başkanlarını ve kıdemli azınlık üyelerini içeriyor.

ETİKETLER
Donald Trump Netanyahu
Sıradaki Haber
Tahran'da çok sayıda patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
20:57
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı
20:47
RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı
20:40
UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı
20:37
Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
20:27
İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ