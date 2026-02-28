Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 20:36

Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Katar, güvenlik tedbirleri kapsamında ülke karasularındaki denizcilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kaptanlar, aracı kurumlar, bireyler ve şirketlerden deniz seyrüseferini geçici olarak durdurmalarının istendiği belirtildi.

Açıklamada güvenlik tedbirleri kapsamında ülke karasularındaki denizcilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kararın, bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirler çerçevesinde hayata geçirildiği ve tüm deniz seferlerinde en yüksek güvenlik ve emniyet seviyesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bakanlığın ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğü ve gelişmelere ilişkin yeni duyuruların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

ETİKETLER
Katar İran İsrail
Sıradaki Haber
İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
20:54
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı
20:47
RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı
20:40
UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı
20:27
İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu
20:20
İran medyası iddiası: Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldı
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ