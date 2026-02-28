Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
AA 28.02.2026 20:39

UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından şu ana kadar radyolojik bir etki olduğuna dair bir kanıta rastlanılmadığını belirterek, nükleer güvenlik risklerini önlemek için itidal çağrısı yaptı.

UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarılarak, nükleer güvenlik risklerini önlemek için itidal çağrısında bulunuldu.

UAEA'nın bölgedeki ülkelerle sürekli temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ana kadar radyolojik bir etki yaşandığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini eş zamanlı hedef alırken Bahreyn’deki ABD donanma üssünü de vurdu.

