AA 28.02.2026 22:03

Kuveyt, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaralandığını açıkladı

Kuveyt, İran'ın ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sened, şu ana kadar saldırılarda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sened, bir kişinin yoğun bakımda ve yakın takip altında olduğunu, diğer yaralıların da tıbbi müşahedelerinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın saldırı düzenlediği yerler arasında Kuveyt Uluslararası Havalimanı da yer almıştı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda havalimanı çalışanlarından yaralananlar olduğu belirtilmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu. 

