Parçalı Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 23:31

Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu belirterek, “Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar’a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." dedi.

Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, Axios haber platformuna İran'a yönelik saldırılar konusunda telefon üzerinden röportaj verdi.

Röportajda Trump, saldırıların sonlandırılması için birkaç "çözüm yolu" bulunduğunu belirterek, sürenin ne olacağına ilişkin, "Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar’a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." şeklinde konuştu.

Trump, "Her halükarda, bu saldırıyı atlatmaları birkaç yıllarını alacak." görüşünü paylaştı.

Saldırıları neden başlattıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bunun birinci nedeninin Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki müzakerelerin başarılı olamaması olduğunu söyledi.

Trump, "İranlılar anlaşmaya yaklaştı, sonra geri çekildi, geldi geri gitti. Neden anlaşmak istemediklerini anladım." dedi.

İkinci nedenin ise İran'ın son yıllardaki davranışları olduğunu belirten Trump, "Her ay onların kötü bir şey yaptığını, bir şeyi patlattıklarını ya da birilerini öldürdüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine işaret ederek, "Bibi ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Donald Trump İran İsrail ABD
Sıradaki Haber
New York Times Yayın Kurulu: Trump'ın İran'a saldırısı pervasızca
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:52
CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma
23:39
Türkiye'nin ilk arama-kurtarma üssü Kayseri'de kurulacak
23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
22:33
New York Times Yayın Kurulu: Trump'ın İran'a saldırısı pervasızca
22:57
İletişim Başkanlığından "savaş hazırlığı" iddialarına yalanlama
22:11
Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar belli oldu
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ