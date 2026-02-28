Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, Axios haber platformuna İran'a yönelik saldırılar konusunda telefon üzerinden röportaj verdi.

Röportajda Trump, saldırıların sonlandırılması için birkaç "çözüm yolu" bulunduğunu belirterek, sürenin ne olacağına ilişkin, "Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar’a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." şeklinde konuştu.

Trump, "Her halükarda, bu saldırıyı atlatmaları birkaç yıllarını alacak." görüşünü paylaştı.

Saldırıları neden başlattıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bunun birinci nedeninin Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki müzakerelerin başarılı olamaması olduğunu söyledi.

Trump, "İranlılar anlaşmaya yaklaştı, sonra geri çekildi, geldi geri gitti. Neden anlaşmak istemediklerini anladım." dedi.

İkinci nedenin ise İran'ın son yıllardaki davranışları olduğunu belirten Trump, "Her ay onların kötü bir şey yaptığını, bir şeyi patlattıklarını ya da birilerini öldürdüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine işaret ederek, "Bibi ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim." değerlendirmesinde bulundu.