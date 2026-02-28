İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü mü?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğüne yönelik iddalar gündeme gelmeye başladı.

İran cephesinden gelen ilk açıklama Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den gelmişti. Arakçi, NBC televizyonuna verdiği mülakatta Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın durumu sorulduğunda, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar" yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise operasyonun doğrudan Hamaney’in Tahran’daki konutunu hedef aldığını söyleyerek, "Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret var" sözlerini ileri sürdü.

"Güvende ve sağ salimler"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

Trump net konuşmadı

Röportajda Trump, İran'a yönelik saldırıların "iyi" gittiğini savunarak, bunun ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya, "Aslında bizim istediğimiz kadar sürecek. Ama halihazırda büyük bir hasar verdi. Esasen işlevsiz bir hale geldiler, istediğimiz sürece devam ederiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin bir soruya, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." yanıtını verdi.

İran'ın bir sonraki liderinin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise "Evet. İyi bir fikrimiz var." yanıtını verdi.

İran medyası: "Hamaney görevinin başında"

İran Devlet Medyası, Dini Liderlik Ofisi Halkla İlişkiler Başkanı’na dayandırdığı açıklamada ise "Düşman, bir psikolojik savaşa başvuruyor, herkes uyanık olmalı" denildi.

İran medyasında yer alan haberlerde, İsrail’in suikast iddiaları kesin bir dille reddedildi. Tasnim Haber Ajansı, Hamaney’in “sahayı kararlılıkla yönetmeye devam ettiğini” ve savunma operasyonlarını bizzat koordine ettiğini duyurdu. Mehr Haber Ajansı ise liderin hayatta olduğunu ve devlet mekanizmasının işleyişinde bir aksama olmadığını bildirdi.

Washington Post tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde ise Hamaney’in yerleşkesindeki ağır hasar görüntülendi. Görüntülerde yerleşke içinde tamamen yıkılmış binalar ve yükselen duman bulutları yer aldı.

Saldırılarda sadece Hamaney’in değil, askeri sekreterinin ve aile üyelerinin de hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bölgedeki belirsizlik ve sıcak çatışma hali devam ederken, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti hakkında henüz resmi açıklamada bulunulmadı.