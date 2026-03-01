Parçalı Bulutlu 0.3ºC Ankara
Dünya
AA 01.03.2026 01:08

Katar ve Kuveyt, İran'dan düzenlenen saldırılara karşı koyduklarını duyurdu

Katar ve Kuveyt, İran tarafından düzenlenen saldırılara karşı koyduklarını açıkladı.

Katar ve Kuveyt, İran'dan düzenlenen saldırılara karşı koyduklarını duyurdu
[Fotograf: AA]

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, başkent Doha üzerinde füze saldırılarının engellendiği belirtildi.

Füze saldırılarına müdahale edilmesi sonucu şiddetli patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı saldırısının engellendiği vurgulandı.

Hava savunma sistemlerinin İHA'ya başarılı bir şekilde müdahale ettiği bildirilen açıklamada, Kuveyt Hava Kuvvetlerinin saldırılara karşı hazır ve ordunun diğer birimleriyle koordineli olduğu ifade edildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ile kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

