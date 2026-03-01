Parçalı Bulutlu 0.3ºC Ankara
Gündem
AA 01.03.2026 00:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki hava sahası ve trafik akışına ilişkin son durum hakkında bilgi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hava sahası durumuna ilişkin olarak İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulandığı bildirildi.

Paylaşımda, Afganistan hava sahasında hava trafik hizmetinin verilmediği, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) ise hava yolu düzenlemeleri uygulandığı aktarıldı.

Havalimanı kısıtlamalarına ilişkin de bilgi verilen paylaşımda, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nın kısıtlı operasyonla hizmet verdiği, Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının ise kapalı olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Suriye'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarında operasyonel durumun, yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi

"Tahran Havalimanı'nda iki uçak yerde bulunuyor"

Bölgedeki hava trafik akışına da değinilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

28 Şubat'ta bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert (yönlendirme) etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır. Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ABD İsrail İran
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
