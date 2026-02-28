ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Saldırı öncesi Trump'ın açıklaması

10 saat önce bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin gidişinden memnun olmadığını söylemişti. İran'la bir savaş istemediğini ve bu yolu diplomasi yoluyla çözmek istediğini yinelemiş fakat, "Müzakerelerin gidişatından memnun değilim, İran iyi müzakere etmiyor." ifadelerini kullanarak saldırıya açık kapı bırakmıştı.

İran, füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, İran'ın gün içinde İsrail'e fırlattığı 200'den fazla füze nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığı aktarıldı.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD'ye ait olduğu düşünülen üssü vurduğu görüldü. Haberde, Bahreyn'de ABD'ye ait başka hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bazı binaların hedef alındığını açıkladı.

Ayrıca İran'ın kamikaze İHA'sı Dubai'de bir otele isabet ederken, bir diğeri Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na isabet etti.

İsrail İran'da ilkokulu vurdu

İsrail, İran'ın Minab kentindeki ilkokula ders saatlerinde saldırı düzenledi.

Şu ana kadar 83 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Onlarca yaralı bildirildi.

Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayatta

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçi, ABD ve İsrail'in ülkesine saldırılarına ve İran'ın İsrail ve bölgedeki ABD üslerine karşı saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarının savunma amaçlı bir önlem olduğunu bölgedeki mevkidaşlarına ilettiğini aktaran Arakçi, "Onlar bize saldırırken oturup onların saldırılarını izleyemezdik." dedi.

Arakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar. Yargı Başkanı Meclis Başkanı da tüm üst düzey yetkililer de hayatta herkes görevinin başında." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, bir ya da iki komutanın hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak bunun "büyük bir sorun olmadığını" ekledi.

İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı sürüyor

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Halidi, ülke genelinde ABD-İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybı ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Ülkedeki 24 eyalete düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, 220'den fazla Kızılay operasyon ekibinin olay yerinde ve alarm durumunda olduğunu ifade etti.​​​​​​​

Ayrıntılar geliyor...