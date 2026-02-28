Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.02.2026 20:44

RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin yayınlarda 6112 sayılı kanun kapsamındaki yayın hizmeti ilkelerine uyulması gerektiğini hatırlattı.

RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve uluslararası kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelere ilişkin yayın içeriklerinin kamu düzeni, toplumsal huzur ve kamu yararı üzerindeki etkilerinin Kurul tarafından hassasiyetle izlendiği belirtildi.

Paylaşımda, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı 8'inci maddesi kapsamında, şiddeti özendirici, meşrulaştırıcı veya sıradanlaştırıcı yayınlara yer verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Toplumda korku, panik, endişe ve infial oluşturabilecek ifade, görüntü ve yorumlardan kaçınılması, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görüntülerin yayımlanmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, haber ve yorum içeriklerinde tarafsızlık, nesnellik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesinin bağlayıcı olduğu ifade edildi.

Yayınlarda nefret söylemi, ayrımcı dil ve kutuplaştırıcı ifadelere yer verilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, savaş ve çatışma içeriklerinin kamu yararı ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmelere ilişkin yayın hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi hususunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

SON HABERLER
20:58
İsrail basını, İran'ın gün içinde İsrail'e yaptığı misillemelerde 200'den fazla füze fırlattığını öne sürdü
20:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
20:57
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı açıklandı
20:40
UAEA, İran'a saldırıların ardından nükleer güvenlik riskini önlemek için itidal çağrısı yaptı
20:37
Katar, ülke karasularındaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
20:27
İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
