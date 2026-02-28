Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
TRT Haber 28.02.2026 17:26

İletişim Başkanı Duran: Müzakere mekanizmaları yeniden devreye alınmalı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gelişmeler, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini de tehdit etmektedir. Müzakere mekanizmaları ivedilikle yeniden devreye alınmalıdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Müzakere mekanizmaları yeniden devreye alınmalı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesinin, kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Söz konusu gerilimin bölge ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur.

Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır."

İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte, yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Duran, "Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olması, teyit edilmemiş bilgileri dikkate almaması ve resmi kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Burhanettin Duran İran İsrail Son Dakika
