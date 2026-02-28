Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
Dünya
AA 28.02.2026 18:27

AB Komisyonu üyeleri 2 Mart'ta İran konulu özel güvenlik toplantısında bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki durumu görüşmek üzere 2 Mart'ta özel güvenlik toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

AB Komisyonu üyeleri 2 Mart'ta İran konulu özel güvenlik toplantısında bir araya gelecek

Von der Leyen ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki mevcut durumun ardından, 2 Mart'ta AB Komisyonunun üyelerini güvenlik konulu özel toplantıda bir araya getireceğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, "Bölgesel güvenlik ve istikrar için, İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik haksız saldırılarıyla daha fazla gerginliğin yaşanmaması son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamasında ise nükleer güvenliğin sağlanması, sivillerin korunması ve itidal çağrısı yapmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ABD İran Avrupa Birliği
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu
