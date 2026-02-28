SICAK
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
28.02.2026 18:05
, 28.02.2026 18:06
SON GÜNCELLEME
28.02.2026 18:06
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
SON HABERLER
19:01
BM Güvenlik Konseyi'nden Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere acil toplanma kararı
18:57
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'daki ilkokulda ölen çocukların sayısı 85'e yükseldi
18:28
AB Komisyonu üyeleri 2 Mart'ta İran konulu özel güvenlik toplantısında bir araya gelecek
18:07
Guterres: Orta Doğu'da askeri tırmanışı kınıyorum
18:01
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
17:34
Çin: İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu
Guterres: Orta Doğu'da askeri tırmanışı kınıyorum
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
Çin: İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli