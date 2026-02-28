Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 28.02.2026 17:32

Çin: İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Çin: İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ⁠Pekin yönetiminin İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtildi.

Taraflara askeri eylemelere son verme çağrısı yapılan açıklamada, "İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, taraflara gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaları, diyalog ve müzakereleri sürdürmeleri, Orta Doğu’da barış ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları devam ettirmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Çin İran ABD İsrail
