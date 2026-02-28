Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 28.02.2026 16:59

İsrail, İran’dan 10'uncu dalga füze saldırısı başlatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, saldırılar düzenlediği İran’dan 10'uncu dalga füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

İsrail, İran’dan 10'uncu dalga füze saldırısı başlatıldığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan 9 ve 10'uncu dalga saldırıların yapıldığı, hava savunma sistemlerinin İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit etmek ve önlemek için çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan cep telefonlarına uyarı mesajlarının atıldığı ve sığınaklara girilmesi gerektiği belirtildi.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

