Dünya
AA 28.02.2026 16:47

İsrail, Tahran’da üst düzey siyasi ve askeri yetkililere yönelik suikast girişiminde bulunduğunu doğruladı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini doğruladı.

İsrail, Tahran’da üst düzey siyasi ve askeri yetkililere yönelik suikast girişiminde bulunduğunu doğruladı

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran'da birden fazla noktaya düzenlenen eş zamanlı saldırılarda siyasi ve güvenlik kademesindeki üst düzey isimlerin hedef alındığı bildirildi.

İsrail istihbarat birimlerinin İranlı üst düzey isimlerin ne zaman bir araya geleceğine ilişkin aylar süren çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, İranlı komutanların ve üst düzey yöneticilerin konumlarının yüksek hassasiyetle tespit edildiği öne sürüldü.

İsrail basını, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'ye suikast teşebbüsünde bulunulduğunu yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise, İsrail’in İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur’un saldırılarda öldürüldüğü değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

