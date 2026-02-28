Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 28.02.2026 17:04

İran, Katar'daki ABD'ye ait 5 bin kilometre menzilli erken uyarı radarını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Katar'da konuşlu balistik füzeleri izlemek için özel olarak tasarlanmış ekipmanlara sahip 5 bin kilometre menzilli Amerikan FP132 radarının vurulduğunu duyurdu.

İran, Katar'daki ABD'ye ait 5 bin kilometre menzilli erken uyarı radarını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Katar'da konuşlandırılmış ve balistik füzeleri izlemek için özel donanımlara sahip 5 bin kilometre menzilli Amerikan FP132 radarı tamamen imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın Al Jazeera televizyonuna konuşan Katar Savunma Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili de ülkenin kuzeyindeki erken uyarı radarının vurulduğunu ve saldırıda ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu.

Katarlı yetkili, hasarın boyutlarını değerlendirmekte olduklarını ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

