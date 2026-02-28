Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.02.2026 16:53

Dışişleri: Tarafları saldırılara son vermeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.” açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Tarafları saldırılara son vermeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü dünya ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmelerin, bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyulduğu belirtilen açıklamada, “Şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Bölgedeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. “İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” denildi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı İsrail ABD İran
Sıradaki Haber
DMM’den, "Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği" iddialarına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Guterres: Orta Doğu'da askeri tırmanışı kınıyorum
17:44
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
17:34
Çin: İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli
17:41
İletişim Başkanı Duran: Müzakere mekanizmaları yeniden devreye alınmalı
17:28
ABD, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu
17:05
İran, Katar'daki ABD'ye ait 5 bin kilometre menzilli erken uyarı radarını vurdu
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
Tarihte kara bir leke: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ