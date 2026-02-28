Dışişleri: Tarafları saldırılara son vermeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü dünya ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmelerin, bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyulduğu belirtilen açıklamada, “Şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Bölgedeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. “İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” denildi.