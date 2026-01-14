Küresel ısınma hızlanıyor: 2025, kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri oldu

2025 yılında küresel ortalama yüzey sıcaklığı, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının yaklaşık 1,44 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. Bu verilerle birlikte 2024 yılı "en sıcak yıl" unvanını korurken, 2025 yılı farklı veri setlerine göre ikinci veya üçüncü sırada yer aldı.

La Nina etkisine rağmen rekor sıcaklık

Raporda, yılın başında ve sonunda etkili olan serinletici "La Nina" doğa olayına rağmen sıcaklıkların bu denli yüksek seyretmesinin endişe verici olduğu vurgulandı. Uzmanlar, doğal soğuma evrelerinin bile atmosferdeki yüksek sera gazı yoğunluğu nedeniyle küresel ısınma trendini tersine çeviremediğine dikkati çekti.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yılı, atmosfere hapsedilen sera gazlarının birikimi nedeniyle rekor seviyelere yakın seyretti. Yüksek kara ve okyanus sıcaklıkları; sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar ve şiddetli tropikal siklonlar gibi uç hava olaylarını tetikledi." ifadelerini kullandı.

Okyanuslar ve buzullar alarm veriyor

WMO'nun "2025 Küresel İklim Durumu" güncellemesinde öne çıkan detaylara göre, Karbondioksit, metan ve azot oksit konsantrasyonları 2025 yılında da yükselmeye devam ederek yeni rekorlar kırdı. Okyanus ısı içeriği, 2024'teki rekor seviyelerin de üzerine çıkarak tarihin en yüksek noktasına ulaştı. Isınan okyanuslar, deniz ekosistemlerini tehdit ederken deniz seviyesindeki yükselmeyi hızlandırıyor. Arktik deniz buzu miktarı, kış donma döneminden sonra kayıtlardaki en düşük seviyeyi gördü. Antarktika'daki buz miktarı da yıl boyunca ortalamanın oldukça altında kaldı.

Küresel ısınma kalıcı ve hızlanan bir süreç

Raporda, iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik ve sosyal yıkımlara da değinildi. 2025 yılında yaşanan aşırı hava olaylarının gıda güvenliğini tehdit ettiği ve birçok bölgede kitlesel yerinden edilmelere yol açtığı belirtildi.

Genel Sekreter Saulo, COP30 İklim Zirvesi öncesinde yayımlanan bu raporun, karar vericiler için "bilimsel bir referans" niteliği taşıdığını belirterek, özellikle savunmasız bölgelerde hayat kurtaran "çoklu afet erken uyarı sistemlerinin" yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

WMO verilerine göre, 2015-2025 dönemi, 176 yıllık gözlem tarihindeki "en sıcak 11 yıl" olarak teyit edildi. Bu durum, küresel ısınmanın geçici bir dalgalanma değil, kalıcı ve hızlanan bir süreç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.