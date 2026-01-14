Hafif Kar Yağışlı -2.3ºC Ankara
Dünya
AA 14.01.2026 17:08

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin devrilmesi sonucu 32 kişi öldü

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin devrilmesi sonucu 32 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, yerel saatle sabah 09.05'te üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurdu.

Trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü bildiren yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan, yaptığı açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma emri verdiğini belirtti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise bu tür kazaların "çok sık" yaşandığını vurgulayarak "(Önceki kazalarda da adı geçen) Aynı şirket olduğunu duydum. Kazalara tekrar tekrar neden olan inşaat şirketlerini kara listeye almak için yasayı değiştirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Yaralıların çoğunun tedavi altına alındığı aktarılırken yolculara alternatif güzergahlar konusunda yardımcı olmak için olay yerinde "acil durum merkezi" kuruldu.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tayland
