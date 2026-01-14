Trump'tan "Grönland" mesajı: Biz yapmazsak Rusya veya Çin yapacak

ABD Başkanı Trump, Danimarka'nın toprağı olan Grönland'ı ABD'ye dahil etme isteğinden vazgeçmiyor.

Trump, Washington'daki Grönland toplantısı öncesi, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duymaktadır. Bu, inşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşımaktadır. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmelidir. Biz yapmazsak Rusya veya Çin yapacak ve bu olmamalıdır.

Askeri açıdan, ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile! Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum.

Grönland Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez."