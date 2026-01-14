Çok Bulutlu -2.2ºC Ankara
Dünya
AA 14.01.2026 19:01

Gazprom: Avrupa’nın doğal gaz depolarındaki doluluk tarihin en düşüğüne yaklaşıyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının, tarihin en düşük seviyelerine yaklaştığı uyarısında bulundu.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerinin doluluk oranının 12 Ocak itibarıyla yüzde 53'e düştüğü belirtildi.

Depolarda toplam 53,9 milyar metreküp doğal gaz kaldığına işaret edilen açıklamada, "Avrupa'nın yer altı depolama tesislerindeki gaz rezervleri tarihi düşük seviyelere yaklaşıyor. Mevcut gaz miktarı, Avrupa depolama tesisleri için en zorlu 2017-2018 kış sezonunun aynı tarihine göre 4,1 milyar metreküp daha azdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa’daki ülkelerin depolardaki doğal gazı tüketmeye devam ettiği ve Hollanda’daki depolarda oranın yüzde 39,5’e kadar gerilediği kaydedildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024’te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

